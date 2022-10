Académico de Viseu vence Vilafranquense e amplia melhor momento da temporada

Roberto Massimo, aos 19 minutos, e Ícaro, aos 31, colocaram os viseenses na frente do marcador, com Nené a reduzir pouco depois. Aos 84 minutos, André Clóvis também colocou o nome na lista de marcadores do encontro, sentenciando a vitória da equipa treinada por Jorge Costa.



Com este resultado, o Académico de Viseu, que atravessa o melhor momento da temporada, sobe ao 10.º lugar do campeonato, com 13 pontos, e aumenta para quatro o número de jornadas consecutivas a pontuar – três vitórias e um empate.



Já o Vilafranquense, que não vence há quatro rondas e era terceiro antes do arranque da 10.ª jornada, está provisoriamente na quarta posição, com 16 pontos, uma vez que o Tondela, que tem 14, visita na segunda-feira o Leixões, e, em caso de triunfo, ultrapassa a formação ribatejana na tabela classificativa.



A primeira parte foi bastante animada e teve direito a três golos; aos 19 minutos, Roberto Massimo aproveitou uma defesa incompleta de Fábio Duarte para inaugurar o marcador a favor do Académico de Viseu.



Aos 30, Edson Farias só não chegou ao empate, porque o seu remate à entrada da área acabou por embater na barra da baliza, mas, no minuto seguinte, acabaram por ser os viseenses a aumentar a diferença: na conversão de um livre à esquerda do ataque, Famana Quizera cruzou e Ícaro surgiu ao primeiro poste para, de cabeça, apontar o segundo golo do encontro.



Todavia, Nené voltou a dar ânimo aos comandados de Rui Borges aos 39 minutos, quando, já dentro da área, desferiu um portentoso remate ao primeiro poste, sem hipóteses para Domen Gril.



Na etapa complementar, a equipa de Vila Franca de Xira acercou-se da área visitante - tendo Nené sido um dos mais inconformados -, mas, apesar ter conseguido algumas situações de perigo, foram os visitantes a marcar.



Aos 84 minutos, André Clóvis, assistido por Paná, sentenciou a partida com um belo remate.







Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.



Vilafranquense – Académico de Viseu, 1-3.



Ao intervalo: 1-2.



Marcadores:



0-1, Roberto Massimo, 19 minutos.



0-2, Ícaro, 31.



1-2, Nené, 39.



1-3, André Clóvis, 84.







Equipas:



- Vilafranquense: Fábio Duarte, Léo Alaba, Gabriel Pereira, Anthony Correia, Sílvio (Idrissa Dioh, 75), André Ceitil, Bernardo Martins (Eric Veiga, 75), Edson Farias (Umaro Baldé, 66), Luís Silva, Tipote (João Mário, 83) e Nené.



(Suplentes: Lucas Moura, Thiago Freitas, Mike Hermoso, Idrissa Dioh, João Mário, Suliman, Umaro Baldé, Eric Veiga e Sambú).



Treinador: Rui Borges.



- Académico de Viseu: Domen Gril, Tiago Mesquita, Ícaro, Arthur Chaves, Igor Milioransa, Messeguem, Jonathan Toro (Paná, 70), Gautier Ott (Ricardo Ramírez, 90+5) Famana Quizera (Capela, 83), Roberto Massimo (Yuri Araújo, 70) e André Clóvis.



(Suplentes: Mbaye, Yuri Araújo, Ricardo Ramírez, Capela, Kauã Oliveira, Rafael Bandeira, Javier Currás, Tomás Silva e Paná).



Treinador: Jorge Costa.



Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Bernardo Martins (29), Nené (50), Igor Milioransa (52), Léo Alaba (55), Luís Silva (77), Ícaro (78), Gabriel Pereira (84), Umaro Baldé (90+6), Capela (90+6) e cartão vermelho para Fernando Ferreira, delegado do Académico de Viseu (58).



Assistência: 166 espetadores.