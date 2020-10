Acionistas da SAD do SC Braga aprovam contas históricas

Reunidos em assembleia-geral, os acionistas da SAD “arsenalista” aprovaram ainda por unanimidade o orçamento para a presente temporada, assim como os restantes pontos da ordem de trabalhos.





Na época 2019/20, a SAD do Sporting de Braga apresentou um resultado líquido positivo de 22 ME, o maior de sempre da sociedade, registando lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações de 30,2 ME.





O ativo cresceu cerca de 39%, para valores que chegam quase aos 100 ME (99,4 ME), e o passivo também subiu, cerca de 11%, situando-se agora nos 58 ME.





Foi ainda aprovado por unanimidade, por proposta do órgão de fiscalização e revisor oficial de contas e de um acionista, um voto de louvor à gestão da SAD.





Participaram na AG acionistas que representam 62,6% do capital social da sociedade.