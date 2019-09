Partilhar o artigo Acionistas da SAD do Vitória de Guimarães aprovam contas da época passada Imprimir o artigo Acionistas da SAD do Vitória de Guimarães aprovam contas da época passada Enviar por email o artigo Acionistas da SAD do Vitória de Guimarães aprovam contas da época passada Aumentar a fonte do artigo Acionistas da SAD do Vitória de Guimarães aprovam contas da época passada Diminuir a fonte do artigo Acionistas da SAD do Vitória de Guimarães aprovam contas da época passada Ouvir o artigo Acionistas da SAD do Vitória de Guimarães aprovam contas da época passada