Adalberto trocou a bola pelo volante

", disse Adalberto, em declarações à agência Lusa.Para matar o vício do futebol, Adalberto treina os veteranos do Paços de Ferreira, clube que representou 23 anos como atleta e "mais uns quatro ou cinco" na estrutura técnica, mas num treino rompeu o tendão de Aquiles e teve de ser operado."Já estou de baixa há dois meses. No dia 7 (hoje), tiro o gesso, começo a fisioterapia e dentro de um mês ou mês e meio devo estar apto a poder conduzir de novo", revelou.Na altura, o novo coronavírus só era conhecido da China, relembrou o histórico capitão pacense, de 51 anos, hoje "muito preocupado" com o "inimigo invisível".", referiu.

Dia a dia diferente







O antigo central, que só representou o Paços na sua carreira, assegurou também que está "bem resolvido" com a vida e a profissão, bem diferente da que levava até 2013, altura em que se desligou do futebol mais a sério, quando treinava o Amarante.

"Vou para o parque às 6h00/6h15 e às 6h45 estou a sair e a começar a carreira. Já me habituei, mas, se fosse preciso, trabalhava em qualquer coisa. Aliás, cheguei a andar uns tempos com o meu irmão e ainda fiz duas semanas no IKEA antes de ir para França, onde passei dois anos e meio numa fábrica, no duro. Choque grande só foi quando o Paços abdicou dos meus serviços", contou.Adalberto não escondeu que andou "uns tempos em baixo", sem nunca confundir as pessoas e o Paços, que continua a acompanhar e a quem elogiou a recuperação classificativa, embora, por conta da pandemia, defenda a suspensão definitiva das ligas profissionais de futebol.", concluiu.Com a declaração de pandemia, em 11 de março, inicialmente alguns eventos desportivos foram disputados sem público, mas, depois, começaram a ser cancelados, adiados - nomeadamente os Jogos Olímpicos Tóquio2020, o Euro2020 e a Copa América - ou suspensos, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais de todas as modalidades.Os campeonatos de futebol de França e Países Baixos foram, entretanto, cancelados, enquanto países como Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal preparam o regresso à competição.