Adepto que invadiu relvado da Luz proibido de entrar em recintos desportivos

Um adepto que invadiu no domingo o relvado do Estádio da Luz e fez gestos obscenos está proibido de entrar em recintos desportivos, informou hoje a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD).

O incidente ocorreu já no final do jogo em que o Benfica venceu nos descontos o rival Sporting (2-1), com o adepto, identificado com símbolos dos 'encarnados', a fazer gestos impróprios em direção aos jogadores 'leoninos'.



Na ocasião, foi o internacional argentino Di Maria a impedir que o guarda-redes espanhol Adán se aproximasse do adepto.



A APCVD adiantou hoje que o homem, de 31 anos e residente em Cascais, foi identificado pela Unidade Metropolitana de Informações Desportivas de Lisboa (UMID/Spotters) da Polícia de Segurança Pública.



Como medida cautelar, o adepto fica "impedido de aceder a recintos desportivos até final do processo de contraordenação", acrescenta a APCVD, que revela que, em caso de incumprimento, "poderá ser detido pelas autoridades policiais".



O adepto incorre numa coima entre os 1.000 e 10.000 euros e uma sanção acessória de até três anos de interdição de acesso a recintos desportivos.



Na mesma nota, a APCVD diz ainda ter instaurado um processo de contraordenação para apuramento de factos e responsabilidades em incidentes contra uma adepta do Sporting.



Esta situação foi divulgada através de imagens e mostra um adepto do Benfica a 'arrancar' um cachecol de uma apoiante do Sporting que se encontrava na bancada.