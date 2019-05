Adeptos assobiam equipa e plantel fala com claques

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Mai, 2019, 09:00 / atualizado em 05 Mai, 2019, 09:00 | Futebol Nacional

A claque portista, que no último jogo em casa do Rio Ave, e no qual o FC Porto empatou 2-2, mostrou o seu desagrado nesse momento de agradecimento com assobios e tentou redimir-se dessa atitude no final do jogo de sábado, mostrando duas tarjas onde se podia ler "Adoramos quem odeia perder" e logo de seguida "Sérgio és um dos nossos".



No entanto, o plantel do FC Porto, ao invés de se deslocar para junto da claque para fazer o habitual agradecimento, foi para o meio-campo para fazer a roda.



Na altura em que saíram do relvado jogadores e equipa técnica foram assobiados pela atitude.



Depois disso, as bancadas das claques mantiveram-se cheias, os adeptos recusaram-se a sair do estádio e ficaram durante quase cerca de 30 minutos a cantar: "O Porto é nosso e há-de ser. O Porto é nosso até morrer".



Ao fim desse tempo, Sérgio Conceição e o plantel regressaram ao relvado e foram para junto dos adeptos. O capitão Herrera, com um megafone, passou a mensagem da equipa garantindo que o grupo vai dar tudo nestes últimos jogos e na final da Taça de Portugal. Sérgio Conceição também falou e, aparentemente, os ânimos serenaram.



Em conferência de imprensa após o jogo, Sérgio Conceição recusou-se a dar qualquer tipo de explicação, dizendo apenas: "Normalmente quando temos problemas em casa, não vimos para fora contar o que se passa. Os problemas da família ficam em família. Há um sentimento comum de gosto e paixão pelo FC Porto, e, por vezes, acontecem alguns problemas como em qualquer família."