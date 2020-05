Administrações regionais de saúde vão vistoriar estádios na terça-feira

Em comunicado conjunto, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciaram o agendamento das novas visitas para terça-feira, acrescentando já ter remetido os resultados das vistorias aos seis estádios de nível 2 e 3.



De acordo com o mesmo comunicado, os recintos de Paços de Ferreira, Desportivo das Aves, Rio Ave, Tondela, Portimonense e Vitória de Setúbal “são os únicos de nível 2 e 3 candidatos a receber jogos na retoma da I Liga”, excluindo o campo do Moreirense.



O principal escalão conta com oito estádios de nível 1, casos das ‘casas’ de Benfica, Boavista, Sporting de Braga, Gil Vicente, Marítimo, FC Porto, Sporting e Vitória de Guimarães.



O Santa Clara e o Belenenses SAD anunciaram que vão disputar os jogos como anfitriões, das 10 últimas jornadas da I Liga, na Cidade do Futebol, em Oeiras, enquanto o Famalicão revelou que vai receber os seus adversários em Barcelos.



Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.



Os campeonatos de futebol de França e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede na Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho.



Faltam disputar 90 jogos do principal escalão do futebol nacional, o único que não foi cancelado devido ao novo coronavírus, assim como a final da Taça de Portugal, que vai opor Benfica e FC Porto.



Após 24 jornadas, os ‘dragões’ lideram a competição, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica.