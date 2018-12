Adrián Lopez só quer jogar e ganhar jogos no FC Porto

Mário Aleixo - RTP Comentários 03 Dez, 2018, 11:33 / atualizado em 03 Dez, 2018, 11:33 | Futebol Nacional

O jogador espanhol depois de ter sofrido uma lesão que o afastou dos relvados está recuperado e pronto para ajudar a formação azul e branca a conquistar títulos.





Com o presente no horizonte o avançado não quer, para já, falar em renovação de contrato e prefere concentrar-se jogo a jogo no objetivo da equipa que é triunfar.









Outra das preocupações do jogador é poder retribuir a confiança que o treinador tem depositado em si tentando render em campo o melhor que lhe for possível.Sobre a carreira da equipa na Liga dos Campeões onde já está apurada para os oitavos de final Adrián Lopez não tem preferência no próximo adversário e prefere concentrar-se no trabalho da equipa para poder superar a formação que sair em sorte aos “dragões”.Em síntese o espanhol, de 30 anos, quer contribuir para que o FC Porto faça uma época inesquecível e consiga ainda melhor do que na época passada.