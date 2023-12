Afastados FC Porto e Leixões cumpre calendário na Taça da Liga

O FC Porto deseja receber com “máxima seriedade” o Leixões, este sábado, para a Taça da Liga de futebol, vincou o treinador portista Sérgio Conceição, apesar de ambas as equipas já estarem afastadas da prova.





“Não temos nada que cumprir calendário, até pela adesão dos associados, simpatizantes e adeptos do FC Porto. Infelizmente, já estamos de fora desta prova, mas não vai ser um jogo de demonstração ou para dar minutos. Dou minutos a quem trabalha e faz pela vida. O Leixões foi visto da mesma forma como todos os oponentes que tivemos nas diversas competições. Temos de entrar em campo com esse espírito para ganhar”, reconheceu o técnico, na conferência de imprensa ao embate da terceira e última jornada do Grupo D.





A derrota averbada no terreno do também primodivisionário Estoril Praia (3-1), em 06 de dezembro, deixou os ‘dragões’ sem hipóteses de revalidarem um troféu conquistado pela primeira vez na época passada, após 16 edições e quatro finais perdidas, implicando um inédito apuramento para a ‘final four’ dos ‘canarinhos’, que já tinham derrotado o Leixões, da II Liga (2-1), e lideram a ‘poule’, com seis pontos, contra nenhum das outras equipas.

Da parte da equipa adversária o treinador do Leixões afirmou que “só há uma forma de encarar” jogos como o deste sábado, com o FC Porto, para a Taça da Liga de futebol, que “é dar tudo em cada lance”.





Pedro Ribeiro anteve este jogo, no Estádio do Dragão, numa declaração divulgada através da conta que a SAD leixonense tem no Facebook, tendo começado por referir que o encontro será com "uma das melhores equipas da Europa".









A partida, da terceira jornada, será apenas para cumprir calendário no Grupo D, pois ambos os conjuntos estão já afastados da ‘final four’, que se realiza entre os dias 20 e 27 de janeiro, em Leiria. O Estoril Praia, que venceu FC Porto e Leixões, garantiu a vaga nas meias-finais da competição.





“Só há uma forma [de encarar o jogo]. É darmos tudo de nós em cada lance, é corrermos muito, é termos muita ambição e muito sentido de responsabilidade, porque também somos um clube histórico em Portugal e com pergaminhos”, sustentou Pedro Ribeiro.





O técnico referiu que é preciso também “dignificar o Leixões e aproveitar o mérito” da equipa na Taça da Liga, “porque não é fácil a uma equipa da II Liga” chegar a esta fase.





RTP c/Lusa