Afastados na Taça. Dia para esquecer para Benfica e Sporting de Braga

O dia, com quatro jogos no programa, foi fértil em surpresas, com duas eliminações de clubes da I Liga, Belenenses SAD e Moreirense, às mãos de Rio Ave e Mafra, adversários da II Liga, e a queda inesperada dos bracarenses ante o vizinho Vizela, mas o destaque maior é mesmo a derrota 'inapelável' do Benfica no Dragão, por 3-0.



O jogo pendeu para o lado dos ‘azuis e brancos’ logo de início, com o golo de Evanilson no primeiro minuto, e rapidamente 'piorou' para os visitantes no minuto sétimo, com o 2-0 de Vítor Ferreira.



Evanilson ampliou aos 31, Taremi enviou uma bola à trave da baliza ‘encarnada’ e chegou a temer-se goleada ampla, pela qualidade do ataque da formação da casa, mas tal acabou por não acontecer, até porque, depois de ‘bisar’, o avançado brasileiro deixou os ‘dragões’ em inferioridade numérica.



Sérgio Conceição, suspenso, assistiu das bancadas a um belo sucesso dos seus pupilos, que também são líderes da I Liga e voltam a receber o Benfica na próxima semana, agora para o campeonato.



Igualmente suspenso e fora do banco, Jorge Jesus vê assim aumentar a contestação dos adeptos do clube das ‘águias’ e arrisca-se no reencontro com o adversário de hoje a ver crescer o atraso na I Liga para sete pontos.



Mais cedo, o Sporting de Braga não conseguiu confirmar os 'galões' de vencedor do ano passado e sai também da prova, vergado por 1-0 em Vizela, com um ‘golaço’ de Nuno Moreira, aos nove minutos.



O Vizela chega assim pela terceira vez aos quartos de final, após duas ocasiões ainda na década de 80 do século passado, tendo perdido ambas para o Sporting.



Vencedor do Casa Pia (2-1), na quarta-feira, o Sporting partilha agora com FC Porto a maior dose de favoritismo para esta edição da Taça, que tem ainda os primodivisionários Vizela, Tondela e Portimonense, estes últimos apurados na terça-feira.



Também hoje, o Moreirense, da I Liga, perdeu por 3-1 no campo do Mafra, da II Liga, e o Belenenses SAD, lanterna-vermelha do campeonato principal, foi afastado no penáltis no terreno do Rio Ave, da liga secundária mas perto das posições subida.



O grande 'intruso' no grupo que segue para os quartos de final é mesmo o Leça, que se apurou na quarta-feira após superar o Paredes, nos penáltis, num duelo de equipas escalão do futebol nacional.



O sorteio dos quartos de final da Taça de Portugal está marcado para segunda-feira, às 18:00, quando vão ficar definidos os embates desta fase da prova ‘rainha’, que tem os jogos previstos para entre 11 e 13 de janeiro de 2022.



Equipas qualificadas para os ‘quartos’:



I Liga: Tondela, Portimonense, Sporting, Vizela e FC Porto.



II Liga: Mafra e Rio Ave.



Campeonato de Portugal: Leça.