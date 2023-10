AG da SAD do Marítimo aprova contas com prejuízo

A AG, que teve a duração de quase quatro horas, culminou com a aprovação das contas pela maioria absoluta do capital social presente, sendo o clube detentor de 91%.”, adiantou à comunicação social o presidente da Mesa da Assembleia Geral, José Augusto Araújo, no final da reunião.Perante a ausência de Rui Fontes, presidente da SAD e do clube, em dia em que quatro elementos da direção do emblema insular anunciaram a sua demissão, José Augusto Araújo admitiu que não lhe foi comunicada a razão da ausência do dirigente máximo verde-rubro, revelando “que não é uma situação comum e por essa razão causou alguma surpresa”.Questionado sobre se a venda de André Vidigal e Moisés Mosquera constavam no relatório, visto as vendas terem sido anunciadas em julho, o presidente da Mesa de Assembleia Geral limitou-se a responder que o relatório foi aprovado.“Estes relatórios são muito técnicos, eu não tenho conhecimentos suficientes para avaliar essa situação. Foi uma das situações que foram discutidas e o relatório foi aprovado”, frisou.Por outro lado, José Augusto Araújo revelou não ter recebido qualquer pedido de demissão de quatro elementos da direção do clube maritimista, contrariando o que foi dito ao início da tarde, pelos demissionários, nomeadamente, os vice-presidentes, Eugênio Mendonça, Carlos Batista, Nuno Aguiar e do vogal Marco Fernandes.”, concluiu.