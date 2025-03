AG de destituição da direção do Marítimo agendada para 27 de março

A reunião magna vai ter lugar no Complexo Desportivo do Marítimo, em Santo António, com início às 19:00, sendo que a ordem de trabalhos prevê a "apreciação, discussão e votação do requerimento para destituição dos membros dos órgãos sociais", pode ler-se no comunicado assinado pelo presidente da mesa da assembleia geral (PMAG), José Lino Tranquada Gomes.

Caso seja aprovada a proposta de destituição dos órgãos sociais, em que a "votação será por voto secreto", o passo seguinte consistirá em agendar a "marcação do próximo ato eleitoral", refere a mesma nota.

O presidente da direção, Carlos André Gomes, lidera os destinos do clube desde novembro de 2023, quando venceu as eleições com 71% dos votos, contra os 27% do outro candidato, Carlos Batista.

O Marítimo disputa a II Liga portuguesa de futebol e, decorridas 25 jornadas, ocupa o 13.º lugar, com 29 pontos.

No sábado, os insulares recebem o Felgueiras, que é 12.º, com os mesmos 30 pontos do Portimonense, em partida da 26.ª ronda, às 14:00, no Estádio do Marítimo.