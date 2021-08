Ahmed rescinde com o Gil Vicente e assina pelo Sporting da Covilhã

Ahmed rescindiu contrato com o Gil Vicente, clube a que esteve ligado durante três temporadas, embora na última época o nigeriano tenha estado cedido durante metade a temporada ao Varzim, no qual alinhou em 16 partidas e marcou um golo.



O médio ofensivo, que pode também atuar como avançado, vestiu antes as cores do Vilaverdense, da AD Oliveirense e do Ribeirão no futebol português.



Ahmed Isaiah é o décimo reforço dos ‘leões da serra’ para a próxima época, depois da integração no plantel serrano do defesa Helitão (ACB Futebol Clube, Brasil), dos avançados Diego Medeiros (ex-Casa Pia), Chico (ex-Portimonense), Diogo Almeida (ex-Benfica B), Jô (ex-Grêmio Juventus), Arnold (ex-Cova da Piedade) e Ricardo Vaz (ex-OFI Creta, Grécia) e dos médios Felipe Dini e Thiago Moraes, ambos cedidos pelo Portimonense.