Aidara deixa Vizela ao fim de seis temporadas

”, referem os vizelenses em nota publicada no sítio oficial.Contratado na temporada 2017/18, o jogador costa-marfinense participou nas duas subidas consecutivas do Vizela, do Campeonato de Portugal para a II Liga (2019/20) e do escalão secundário para a elite do futebol luso (2020/21), e contabilizou 101 jogos oficiais pela equipa ‘azul’, acumulando 8.409 minutos.Nas épocas 2021/22 e 2022/23, com o Vizela na I Liga, o defesa de 26 anos realizou 28 encontros oficiais e marcou um golo, no triunfo caseiro sobre o Vitória de Guimarães (3-2), em 30 de janeiro de 2022.