Al Musrati assina por quatro épocas pelo Sporting de Braga

Al Musrati, de 24 anos, terminou a época no Rio Ave, treinado então por Carlos Carvalhal, atual técnico dos bracarenses, por empréstimo do Vitória de Guimarães, clube onde fez a primeira parte da temporada.



Nas três épocas anteriores, o médio internacional pela Líbia por 27 vezes jogou na equipa B do Vitória de Guimarães.



Al Musrati é a quinta contratação, até agora, do Sporting de Braga depois de Guilherme Schettine (ex-Santa Clara), Iuri Medeiros (emprestado pelo Nurembera, da Alemanha), Zé Carlos (ex-Leixões) e André Castro (ex-Goztepe, da Turquia).