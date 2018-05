Alargamento da I Liga debatido em cimeira de presidentes

Mário Aleixo - RTP Comentários 09 Mai, 2018, 10:05 / atualizado em 09 Mai, 2018, 10:05 | Futebol Nacional

O aumento do campeonato com a integração do Gil Vicente obriga a discutir um alargamento provisório da I Liga.



Em cima da mesa estará uma proposta de alargamento do campeonato já na próxima época, permitindo a integração do Gil Vicente.



Se for aprovada a proposta que existe haverá alargamento do campeonato para 20 clubes – excecional e pontual -, a Liga pretende que em 2019/20 se regresse aos 18 clubes e na época seguinte se reduza para 16.



Caso seja aprovado o alargamento, este terá de passar na Assembleia Geral da Liga, que terá de ser marcada esta quarta-feira e realizar-se na próxima semana.



Para já os sócios da Liga parecem divididos. Os clubes da II Liga pretendem o alargamento na próxima temporada mas os da I Liga não concordam evocando dificuldades de calendário.



Um outro dado a ser ponderado prende-se com o facto do operador televisivo ter de suportar mais 3,5 milhões de euros com a entrada de cada nova equipa na I Liga.