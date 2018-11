Alcochete. Medidas de coação conhecidas quinta-feira

RTP Comentários 14 Nov, 2018, 18:41 / atualizado em 14 Nov, 2018, 20:49 | Futebol Nacional

Ainda se esperava conhecer nesta quarta-feira as eventuais medidas de coação aplicadas no caso que envolve as agressões na Academia de Alcochete, a 15 de maio último, mas o juiz de instrução criminal apenas vai decretar as medidas no dia de amanhã.





Os arguidos Bruno de Carvalho, antigo líder do Sporting, e Nuno Mendes





Sabe-se que o Ministério Público pede a medida de coação mais gravosa - a prisão preventiva - para os dois arguidos deste caso, o que também aconteceu, há alguns meses, com os restantes 38 suspeitos das agressões em Alcochete.





O ex-presidente do Sporting, que está detido desde domingo nas instalações da GNR de Alcochete, e um dos líderes da claque Juventude Leonina, Nuno Mendes, conhecido por "Mustafá", responderam em primeiro interrogatório judicial no âmbito da investigação sobre a invasão à academia de Alcochete.



Em 15 de maio, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na academia do clube por um grupo de cerca de 40 alegados adeptos encapuzados, que agrediram alguns jogadores, membros da equipa técnica e outros funcionários.



A GNR deteve no próprio dia 23 pessoas e efetuou, posteriormente, mais detenções, que elevaram para 38 o número de detidos, todos ainda em prisão preventiva, entre os quais está o antigo líder da Juventude Leonina Fernando Mendes.











("Mustafá"), chefe da claque Juve Leo, tomaram conhecimento, na tarde desta quarta-feira, dos crimes de que são indiciados. Bruno de Carvalho está indiciado por mais de 50 crimes, entre eles sequestro e terrorismo.O juiz de instrução criminal do tribunal do Barreiro, Carlos Delca, após o interrogatório iniciado pelas 16 horas e que terminou pelas 18 horas, ouviu as alegações da defesa e do Ministério Público.