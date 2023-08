Alex Dobre assina pelo Famalicão a título definitivo

O avançado Alex Dobre vai manter-se no Famalicão depois de a SAD famalicense ter chegado a acordo com os espanhóis do Dijon para a transferência definitiva do jogador romeno, anunciou o clube da Liga portuguesa de futebol.

Depois de seis meses no clube famalicense, período no qual assinalou três golos e três assistências em 20 jogos, o avançado assinou um contrato válido por duas temporadas.



O jogador, de 24 anos, destacou-se no Viitorul Constanta e transferiu-se para o futebol inglês, onde jogou no Bury, Rochdale, Bournemouth, Yeovil Town e Wigan, antes de se mudar para os franceses do Dijon.



Em março deste ano, Alex Dobre tornou-se internacional A pela seleção da Roménia, tendo feito dois jogos da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024.



“Estou muito feliz por poder continuar no Famalicão. Fui muito bem acolhido e será um prazer continuar a trabalhar com as pessoas do clube. Foram seis meses incríveis do ponto de vista individual e coletivo. Fomos às meias-finais da Taça de Portugal e ficamos muito perto dos lugares que davam acesso às competições europeias. Esta época queremos fazer ainda melhor e espero ajudar com golos e assistências para mais uma boa temporada”, revelou o jogador ao site do clube.