Alex Dobre reforça ataque do Famalicão

O romeno, de 24 anos, chega cedido pelos franceses do Dijon e ficará até ao final da época.



Depois do percurso de formação no país natal, o extremo emigrou em 2016 para Inglaterra, onde representou Bournemouth, Bury, Rochdale, Yoevil Town e Wigan Athletic.



Em 2020, Alex Dobre assinou pelo Dijon, clube pelo qual teve a oportunidade de disputar a 'Ligue 1'. O avançado tem ainda internacionalizações pelas seleções jovens da Roménia, tendo representado o seu país nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.



“Estou muito feliz por ter assinado pelo Famalicão. Sei que é uma equipa com jogadores com muita qualidade e estou ansioso por mostrar as minhas qualidades”, disse ao site do clube.



O jogador identificou-se como “técnico e rápido” e admitiu que gosta de “fazer golos e assistências”.