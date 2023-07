Alex Soares regressa a Portugal e assina pelo Estoril Praia por uma época

Alex Soares, de 32 anos, cumpriu uma passagem bem-sucedida em Angola, onde, em 2022/2023, conquistou uma 'dobradinha' - campeonato e Taça do país - em representação do Petro de Luanda.



Antes da passagem por África, o médio tinha jogado em dois outros países, mais concretamente no Chipre, ao serviço do Omonia Nicósia, entre 2017 e 2019, e na Grécia, pelo Volos, em 2021/2022. Pelo meio, o futebolista tinha regressado a Portugal para representar o Moreirense, entre 2019 e 2021.



Alex Soares junta-se ao Estoril Praia num acordo válido por uma temporada, que liga as duas partes até ao próximo verão, sem incluir qualquer opção automática de renovação.



Soares é a quinta contratação da formação de Cascais, juntando-se aos médios Rafik Guitane (ex-Reims, França) e Jordan Holsgrove (emprestado pelos gregos do Olympiakos) e aos avançados Heriberto Tavares (ex-Famalicão) e Alejandro Marqués (ex-Juventus, Itália).