Alexandre Faria recandidata-se à presidência do Estoril Praia

”, afirmou o líder estorilista, de 47 anos, numa mensagem publicada nas redes sociais.Tal como no último ato eleitoral, em 2017, o presidente da direção é acompanhado por António Nunes Ramos para a liderança da Mesa da Assembleia Geral e por Daniel Rodrigues Vidal para a presidência do Conselho Fiscal e Disciplinar.Os órgãos sociais dos estorilistas são liderados desde 2014 por Alexandre Faria, ano em que foi eleito pela primeira vez para a presidência do clube da Linha, candidatando-se agora para o quadriénio 2020-2024.

Nas eleições, somente os sócios efetivos admitidos na categoria há pelo menos um ano, na data da eleição, é que poderão exercer o seu direito de voto. As eleições decorrem entre as 10h00 e as 19h00 do dia 27 de julho, na sede do clube.