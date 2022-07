Alhassane Sylla desfalca Moreirense com lesão no joelho

O lateral direito, de 26 anos, lesionou-se com gravidade no decorrer do empate frente ao primodivisionário Paços de Ferreira (0-0), na quarta-feira, num encontro de pré-época em Vila Chã, freguesia do concelho de Esposende, onde os vimaranenses estão a estagiar.



Oficializado como reforço do Moreirense em 30 de junho, Alhassane Sylla vai enfrentar uma intervenção cirúrgica nos próximos dias e deixa o treinador Paulo Alves sem quaisquer defesas direitos de origem.



Os minhotos tinham ficado sem os três alas destros utilizados em 2021/22, com Paulinho a terminar contrato e Rodrigo Conceição a regressar ao FC Porto após um período de empréstimo, ao passo que o brasileiro Matheus Silva ainda esteve nos exames médicos da atual pré-temporada, mas rescindiu para ingressar no Lokomotiv Plovdiv, da Bulgária.



O Moreirense, que desceu à II Liga oito anos depois, continuará a estagiar em Ofir até sábado, tendo a estreia oficial em 2022/23 prevista para o fim de semana de 6 e 7 de agosto, com uma receção ao Vilafranquense, na ronda inaugural do escalão secundário.