Álvaro Pacheco antevê equilíbrio entre Vitória e Famalicão

Após o triunfo fora de portas diante do Estoril Praia (3-1), o técnico dos vimaranenses projetou um duelo “parecido a nível de dificuldade” com o da ronda anterior, até porque os encontros da I Liga têm, por norma, “dificuldade elevada”, mas também diferente, perante um adversário ofensivo, com “um plantel muito jovem e muita qualidade”.”, realçou, na antevisão ao embate marcado para sábado, às 20h30, em Guimarães.Ao leme de uma equipa mais bem sucedida na luta pelo topo da tabela, já que ocupa a quinta posição, com 44 pontos, mais 17 do que o Famalicão, nono classificado, Álvaro Pacheco disse que os seus pupilos têm de ser “”, “” com a tarefa para regressarem aos triunfos em casa, após o desaire com o Casa Pia (2-0), na 23.ª jornada., o treinador frisou ainda queCom o defesa central Tomás Ribeiro de fora do jogo de sábado, após ter visto o quinto cartão amarelo com os "canarinhos", o técnico vitoriano disse confiar em Manu Silva e em Mikel Villanueva como opções para o "onze", e mostrou-se confiante na subida de rendimento de Nélson Oliveira, avançado titular após a saída de André Silva para o São Paulo, do principal campeonato brasileiro.O Vitória de Guimarães, quinto classificado da I Liga portuguesa, com 44 pontos, recebe o Famalicão, nono, com 27, em desafio marcado para sábado, às 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Iancu Vasilica.