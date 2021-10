Álvaro Pacheco diz que equipa mais “serena” pode vencer Vizela–Santa Clara

Depois de quatro empates consecutivos, o emblema minhoto ocupa o 11.º lugar da tabela, com sete pontos, e ambiciona o regresso às vitórias, algo que o técnico considerou possível, face à “evolução” e ao “querer muito grande” do plantel, mas que vai depender da postura de ambas as equipas no Estádio do Futebol Clube de Vizela.



“Antevejo um jogo em que a equipa mais serena, mais tranquila e mais capaz vai estar mais perto de ganhar o jogo”, reiterou, na antevisão ao desafio, marcado para as 15:30 de sábado.



Apesar de os açorianos se encontrarem no 16.º e antepenúltimo lugar da tabela, com cinco pontos, Álvaro Pacheco reservou elogios para a formação treinada por Daniel Ramos, seu antigo ‘timoneiro’ no Vilanovense (2001/02) e no Dragões Sandinenses (2002/03), tendo vincado que é uma das “equipas que mais remata à baliza”.



“É um adversário muito parecido connosco. Tem um plantel que já trabalha há muito tempo com o seu treinador, que está cada vez mais identificado com as suas ideias. Fez um grande campeonato na época passada e, a meu ver, ainda está melhor neste ano. Tem um processo defensivo consolidado e cresceu no processo ofensivo”, descreveu.



Questionado sobre a necessidade de o Vizela se mostrar mais concentrado em campo, depois de, nos quatro empates averbados, ter estado na frente por duas vezes – Gil Vicente (2-2) e Paços de Ferreira (1-1) –, o treinador realçou que os seus jogadores já evidenciaram “crescimento” nesse sentido frente ao Portimonense (0-0), no domingo.



“No último jogo, no processo defensivo, mantivemo-nos estáveis e tranquilos, mesmo quando o adversário estava por cima, e fomos capazes de ultrapassar as dificuldades. No final do jogo, não sendo possível a vitória, a equipa agarrou-se ao ponto, o que é fundamental para o nosso objetivo no campeonato [a manutenção]”, disse.



O técnico mencionou ainda o fim das restrições da lotação nos recintos desportivos, atualizada na quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), para pedir “estádio cheio” no sábado, enquanto em relação à pausa competitiva que se vai seguir à oitava jornada, disse que servirá para ‘ensaiar’ “coisas novas”.



“Gosto do jogo, da competitividade, de treinar e de chegar ao final da semana e ter o jogo. Mas também olhamos para a pausa como uma oportunidade para recuperar o Pedro Silva e de treinar coisas novas, de forma a ficarmos com processos ainda mais enriquecedores no nosso jogo”, explicou.



O Vizela, 11.º classificado, com sete pontos, recebe o Santa Clara, 16.º, com cinco, em jogo agendado para as 15h30 de sábado, no Estádio do Futebol Clube de Vizela, com arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.