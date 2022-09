Álvaro Pacheco diz que Vizela vai à Luz "com grande convicção de ganhar"

As ‘águias’ comandam o campeonato isolados, com 12 pontos em quatro jornadas, enquanto os minhotos ocupam a 11.ª posição, com cinco pontos.



“Vamos tentar impor o nosso jogo, jogar da forma como nos caracteriza porque se formos iguais a nós próprios estaremos mais perto de conquistar os três pontos. Vamos para baixo com uma grande convicção de ganhar”, disse na conferência de imprensa de antevisão da partida.



Álvaro Pacheco considerou que “o Benfica é uma equipa que está moralizada” pelo bom início de temporada, notando que os ‘encarnados’ têm tido a “capacidade de ultrapassar as dificuldades” que os adversários lhe têm colocado.



“Em casa, com o seu público, é uma equipa ainda mais forte. Temos que fazer o nosso jogo, sem medo, sem bola ser uma equipa compacta e manter índices de agressividade e, com bola, ter a tranquilidade de procurar os espaços que o Benfica deixa e atraí-los, porque não há nenhuma equipa do mundo que seja capaz de fechar todos os espaços”, disse.



O treinador do Vizela considera que “o Benfica está diferente” em relação à última época e elogiou o futebol ofensivo dos ‘encarnados’, defendendo ser semelhante ao do Vizela.



“O Benfica tem dinâmicas completamente diferentes, jogadores com posicionamentos diferentes também, é uma equipa que está moralizada e tem uma grande vantagem que é ter muito mais jogos que o Vizela, o que lhes deu entrosamento e dinâmicas. É uma equipa muito ofensiva e desequilibradora, mete muita gente a atacar. Vai ser um grande jogo e com golos”, previu.



O treinador dos minhotos prometeu uma equipa “virada para a baliza do adversário”, sabendo que o jogo terá momentos em que o Vizela terá que “saber sofrer”, chamando ainda a atenção para as bolas paradas do Benfica.



“Acredito que vamos fazer golos e é com esse objetivo que vamos lá”, disse Álvaro Pacheco, lembrando que o Vizela só não marcou na receção ao FC Porto (derrota por 1-0), mesmo tendo jogado com um ponta-de-lança adaptado.



“Gosto é de arranjar soluções, arranjámos um ponta-de-lança, que é o Kiko Bondoso, que enriquece o nosso jogo porque tem determinadas características, e um lateral direito, que é o Tomás Silva, que tem estado muito bem”, disse.



Álvaro Pacheco revelou ainda que o ponta-de-lança austríaco Alexander Schmidht está perto de se tornar reforço do Vizela: “é um jogador de quem gosto muito e está há muito tempo referenciado, ainda não é jogador do Vizela, mas esperemos que possa fazer parte da nossa caminhada”, disse.



Vizela, 11.º classificado, com cinco pontos, e Benfica, primeiro, com 12, defrontam-se a partir das 19:00 de sexta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, jogo que será arbitrado por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.