Álvaro Pacheco pede Vitória de alto nível em Braga

Quinta classificada, com 29 pontos, a equipa vimaranense quer dar sequência ao crescimento evidenciado em dezembro, mês com três vitórias e um empate, e ambiciona derrotar o vizinho e rival, quarto da tabela, com 32, num “jogo especial para a região do Minho”, agendado para sábado.



“Foco-me no nosso crescimento e no que temos de fazer para contrariar as ‘armas’ do Braga. Temos de estar a um nível elevadíssimo. Temos de mostrar um espírito de conquista muito grande”, realçou, na antevisão ao desafio marcado para as 20h30, no Estádio Municipal de Braga.



O timoneiro vitoriano mostrou-se convencido de que “o pormenor vai decidir” um embate entre a formação preta e branca, com 25 golos marcados e 17 sofridos, e o conjunto arsenalista, que apresenta o melhor ataque do campeonato, com 39 golos, mas também uma defesa mais batida (22 sofridos).



“Vejo o jogo com uma oportunidade no seu todo. O Braga tem mais golos marcados do que nós, mas também mais golos sofridos do que o Vitória. Temos de ser capazes de dominar os momentos (do jogo). Temos de ser uma equipa compacta sem bola e de chegar o mais rapidamente possível à área adversária”, vincou.



Para o técnico, o Vitória não pode deixar que “a emotividade” em torno do clássico minhoto lhe retire o discernimento de “olhar para o jogo, ver onde existem espaços, aproveitá-los e ser capaz de fazer golos” para conquistar os três pontos.



Questionado sobre as eventuais ambições dos bracarenses a lutarem pelo título nacional e dos vimaranenses a apurarem-se pela terceira época consecutiva para as provas da UEFA, Álvaro Pacheco frisou que os jogadores a seu cargo se concentram na filosofia de serem “campeões todos os dias”.



O Vitória de Guimarães, quinto classificado da I Liga portuguesa, com 29 pontos, visita o Sporting de Braga, quarto, com 32, em desafio com arbitragem de João Pinheiro.