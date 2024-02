Álvaro Pacheco quer Vitória com Casa Pia

A equipa minhota deve ter a mesma abordagem do encontro da ronda anterior, com o Portimonense (1-1), mas “manter a concentração e o rigor no tempo todo”, frente a um adversário que derrotou o Arouca na 22.ª jornada (1-0), com um novo treinador ao "leme", Gonçalo Santos.”, disse, na conferência de antevisão ao jogo marcado para as 20h30 de sábado.O timoneiro dos vimaranenses enalteceu ainda o facto de o técnico casapiano, ex-adjunto dos antecessores Filipe Martins e Pedro Moreira, se “sentir confortável” para devolver aos "gansos" um sistema tático assente numa linha de cinco defesas e perspetivou um oponente a “jogar no erro” da formação minhota.À espera de “pouco espaço” para a circulação de bola, Álvaro Pacheco frisou que o Vitória deve “ter serenidade para controlar o jogo”, mesmo nas fases de menor domínio, e mostrou-se convencido de que os seus pupilos vão marcar, contrariando a tendência dos três jogos entre as equipas para a I Liga, com apenas um golo para os lisboetas, no início da época 2022/23.O Vitória de Guimarães, quinto classificado da I Liga portuguesa, com 41 pontos, recebe o Casa Pia, 12.º, com 23, em desafio marcado para as 20h30 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Bruno Pires Costa.