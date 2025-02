Alverca empata em Matosinhos e continua isolado no terceiro lugar

A equipa ribatejana mantém-se assim na luta pela subida à I Liga, o que foi possível graças ao golo marcado aos 52 minutos pelo veterano defesa central Fernando Varela (37 anos), em resposta ao que havia sido apontado pelo avançado Bica aos 12 minutos.



O Leixões, que não vence desde 20 de dezembro, quando recebeu e bateu o Mafra por 2-1, ganhou hoje mais um ponto, ocupa o 12.º lugar, com 27 pontos e mostrou alguma intranquilidade face a um adversário organizado e confiante.



O Alverca ameaçou a baliza leixonense logo aos cinco minutos, quando Brenner Lucas aproveitou uma abordagem falhada de Simão para se isolar e rematar com o pé direito, mas sobre a barra da baliza de Dani Figueira.



O Leixões não se intimidou com a qualidade que o adversário exibiu desde cedo e fez o 1-0 aos 12 minutos após um canto que Jean Filipe bateu na esquerda, tendo Bica conseguido antecipar-se à defesa adversária e desviado a bola de cabeça para o fundo da baliza de João Bravim.



Pires esteve perto de empatar com um cabeceamento similar ao de Bica, isto numa fase em que o Alverca tinha já as rédeas do jogo e o Leixões, pressionado, havia recuado e pouco fazia mais do que defender.



Na parte final da primeira parte, o Leixões conseguiu equilibrar o jogo, mas sem incomodar o guardião contrário.



O Alverca começou a segunda parte com o goleador Carter no lugar de Wilson Eduardo e o médio Ageu na vez do lateral esquerdo Nkanyiso Shinga, num aparente sinal de que o seu técnico pretendia reforçar a capacidade ofensiva da sua equipa.



A aposta resultou porque o conjunto ribatejano empatou aos 52 minutos por Fernando Varela, a concluir à boca da baliza um cruzamento da direita que apanhou a defesa leixonense desatenta.



O Alverca continuou melhor e a ter mais bola, mas sem conseguir criar perigo para a baliza de Dani Figueira, e foi, aliás, o Leixões que aos 61 minutos, por Bica, e aos 69, por Rafael Sousa, criou perigo.



O mesmo Rafael Sousa teve tudo para marcar instantes depois, mas atirou por alto quando, sem qualquer oposição, ficou com baliza à sua disposição.



O Alverca recuperou rapidamente desse grande susto e retomou o controlo de um jogo em que o seu futebol se mostrou insuficiente no plano ofensivo para vencer um Leixões lutador, mas com poucas ideias.