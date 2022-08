Amadeu Portilha representa Vitória de Guimarães na direção da Liga

O clube vitoriano justifica a escolha do presidente da régie-cooperativa Tempo Livre, responsável pela gestão dos equipamentos desportivos municipais de Guimarães, entre os quais o pavilhão multiusos, o complexo de piscinas municipais e a pista de atletismo Gémeos Castro, com a “necessidade de uma voz forte e ativa” no organismo.



“A escolha de Amadeu Portilha para o órgão diretivo da entidade que rege o futebol profissional em Portugal prende-se pela garantia de firmeza inabalável e sagacidade na defesa dos interesses do Vitória Sport Clube junto das instituições desportivas”, lê-se na nota emitida.



Os vimaranenses sublinham ainda que a nomeação da direção presidida por António Miguel Cardoso tem em conta as “competências pessoais e profissionais” e o “espírito de missão” de Amadeu Portilha, “garantias de confiança e representatividade dignas de uma instituição centenária”.



O novo representante do Vitória de Guimarães na direção da LPFP foi diretor-executivo da Tempo Livre, entre 2002 e 2009, e vereador da Câmara Municipal de Guimarães com o pelouro do desporto, entre 2009 e 2017, tendo ainda desempenhado a função de vice-presidente da autarquia no segundo mandato.



Amadeu Portilha sucede a Diogo Leite Ribeiro, ex-dirigente que representou os vimaranenses no organismo entre 21 de julho, data da posse dos órgãos sociais da LPFP, e 11 de agosto, quando anunciou a demissão dos cargos de vice-presidente da direção e de administrador da SAD vimaranense.



Presidida por Pedro Proença, a direção da LPFP conta com representantes de cinco sociedades desportivas da I Liga – FC Porto, Sporting, Portimonense e Famalicão, além do Vitória – e de três do segundo escalão – Trofense, Estrela da Amadora e Farense.