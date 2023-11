Amarante vence Paredes com dois livres laterais e vai para os `oitavos` da Taça

As duas equipas lutavam pela representatividade dos campeonatos ditos não profissionais na prova e a primeira parte teve mais vontade do que qualidade, sendo disputada maioritariamente longe das duas balizas.



O jogo estava amarrado e só a bola parada ameaçava desafiar este encaixe, um pormenor que caiu para o lado do Amarante, líder da Série B do Campeonato de Portugal, de que faz parte também o União de Paredes.



Um livre lateral da esquerda, aos 28 minutos, permitiu o cabeceamento de um jogador do Amarante para o desvio vitorioso de Tokinho, com a bola a bater no poste antes de entrar na baliza do experiente Cássio, decisivo a negar o segundo, aos 35, em cabeceamento de Okoli.



A reação dos locais, também apostados em acabar com a invencibilidade do Amarante na temporada, surgiu tarde, nos derradeiros cinco minutos, incluiu vários pontapés de canto, mas só numa saída rápida iniciada no guarda-redes, aos 42 minutos, pairou a sensação de perigo, em cruzamento de Rafa para domínio em dificuldade de Erik.



A segunda parte manteve o registo de um Paredes a querer ir atrás do resultado e o Amarante, sempre muito agressivo sem bola, a poder e conseguir controlar o jogo, logrando até ser mais efetivo no ataque.



As dúvidas sobre a eliminatória ficaram dissipadas aos 59 minutos, após mais um livre lateral, com a bola a chegar a João Filipe, solto na área, para uma finalização fácil, apesar dos protestos dos locais sobre uma alegada mão dos amarantinos, que, até final, ainda podiam ter feito o terceiro.



Tokinho ficou perto de ‘bisar’ aos 83 minutos, ao acertar no ‘ferro’ da baliza de Cássio.







Jogo no Estádio Municipal das Laranjeiras, em Paredes.



União de Paredes – Amarante, 0-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Tokinho, 28 minutos.



0-2, João Filipe, 59.







Equipas:



- União de Paredes: Cássio, Francisco Afonso (Luís Cacheira, 73), Nuno Moreira, Talison, Bruno, Tavares, Murilo Rosa (Onyeka, 61), Diogo Silva (Marcelinho, 86), Rafa (Leandro Cardoso, 60), Erik Santana e Ivandro (Diogo Firmino, 86).



(Suplentes: Dani Carvalho, Hugo Meireles, Amadeu, Diogo Firmino, Gonçalo Conceição, Leandro Cardoso, Luís Cacheira, Marcelinho e Onyeka).



Treinador: Domingos Barros.



- Amarante: João Abreu, Obama (João Filipe, 46), Diogo Vila, Francis Okoli, Mica, Armando (Ruben Filipe, 46), Faissal (Leandro Santos, 80), Tokinho, Rui Ferreira (Edu, 90+5), Pedro Soares (Elias, 70) e Ká Semedo.



(Suplentes: Ricardo Morais, João Filipe, Edu, Prince, Cardoso, Elias, Leandro Santos, Ruben Filipe e Martim).



Treinador: Renato Coimbra.







Árbitro: João Matos (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rui Ferreira (32), Obama (41), Cássio (85) e João Abreu (90).



Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.