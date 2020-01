Ambientalistas da Zero dizem que fim de voos noturnos devia ser permanente

Foto: Reuters

A partir desta noite acabam-se os voos no aeroporto de Lisboa durante o período da madrugada. Uma solução encontrada que visa permitir a realização de obras de ampliação do Humberto Delgado.

A Associação Ambientalista Zero considera que esta medida, temporária, deveria passar a permanente.



Francisco Ferreira critica também a falta de uma avaliação de impacto ambiental, no que respeita aos trabalhos de expansão do aeroporto da capital.



Com estas obras deixam de ser realizadas aterragens e descolagens entre as 23h30 e as 5h30 da manhã. Isto durante os próximos seis meses.