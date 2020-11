Amora vence Feirense e está na quarta eliminatória da Taça de Portugal

O único golo da partida foi apontado por Joca, aos 24 minutos, tendo a equipa líder do grupo H do Campeonato de Portugal conseguido manter a vantagem perante o atual quarto classificado da II Liga.



Apesar do início acutilante do Feirense, o Amora foi a equipa mais perigosa na fase inicial, com Pala a dispor da primeira oportunidade de golo, quando o defesa surgiu no 'coração' da área para rematar ao lado da baliza de Igor, aos 16 minutos.



O golo dos forasteiros surgiu aos 24 minutos, num rápido contra-ataque que apanhou a defesa do Feirense desprevenida, com Jordão a servir Joca na área para o remate eficaz do avançado do Amora.



O Feirense teve uma ténue resposta num cabeceamento de Fábio Espinho que parou nas mãos do guarda-redes Meira (28), mas seria o Amora a dispor de uma boa oportunidade para ampliar a vantagem antes do intervalo, num remate de Joca ao segundo poste, que foi desviado por Tiago Almeida, aos 36 minutos.



O Feirense entrou na segunda parte a aumentar a pressão sobre o Amora e Feliz teve nos pés o golo da igualdade, quando tirou um adversário do caminho já dentro da área e rematou para uma defesa apertada de Meira, aos 46 minutos.



A equipa de Filipe Rocha dominou toda a segunda parte, mas só voltaria a criar perigo aos 84 minutos, quando João Victor rematou em plena área, obrigando Meira a uma grande defesa.



Até ao final da partida, o Feirense aumentou a pressão sobre o Amora, mas as suas ações ofensivas foram inconsequentes.