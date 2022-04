Ana Capeta substitui Carolina Mendes na seleção feminina de futebol

"A atacante junta-se à comitiva nacional ainda nesta segunda-feira, em substituição de Carolina Mendes. A jogadora do SC Braga foi dispensada devido a um traumatismo no joelho direito, sofrido ao serviço do clube que representa", indica a FPF na sua página oficial.

Carolina Mendes, que integrava a lista de 23 convocadas do selecionador Francisco Neto, lesionou-se no sábado, na visita do Sporting de Braga ao Vilaverdense, em jogo em atraso da Liga, com a avançada, que inaugurou o marcador (0-4), a sair aos 29 minutos.

A seleção, que se concentrou no domingo com vista aos jogos de apuramento para o Mundial2023, com a Alemanha em Bielefeld, em 09 de abril, e a Bulgária em Barcelos, no dia 12, treinou hoje de manhã na Cidade do Futebol e tem nova sessão a partir das 18:00.

A quatro jornadas do final do apuramento, a Alemanha lidera o grupo H, com 18 pontos, seguida de Portugal, com 13, da Sérvia, com 12, e da Turquia com sete. Israel e Bulgária seguem em quinto, sem qualquer ponto e menos um jogo disputado.

Na qualificação europeia, os vencedores de cada um dos nove grupos apuram-se diretamente para o Mundial, enquanto os segundos avançam para uns `play-offs`, dos quais dois vencedores apuram-se diretamente e um terceiro disputa um acesso intercontinental.

Lista de 23 convocadas:

- Guarda-redes: Rute Costa (Famalicão), Patrícia Morais (Sporting de Braga) e Inês Pereira (Servette, Sui)

- Defesas: Mariana Azevedo (Famalicão), Diana Gomes (Sporting de Braga), Sílvia Rebelo (Benfica), Carole Costa (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Alicia Correia (Sporting) e Joana Marchão (Sporting)

- Médios: Tatiana Pinto (Levante, Esp), Vanessa Marques (Sporting de Braga), Dolores Silva (Sporting de Braga), Andreia Norton (Sporting de Braga), Fátima Pinto (Sporting), Andreia Faria (Benfica), Kika Nazareth (Benfica) e Andreia Jacinto (Sporting)

- Avançadas: Ana Capeta (Famalicão), Jéssica Silva (Benfica), Diana Silva (Sporting), Lúcia Alves (Benfica) e Ana Borges (Sporting)