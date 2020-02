Anderson Carvalho renova por uma época com o Santa Clara

“A Santa Clara Açores, Futebol S.A.D informa que chegou a acordo com o atleta Anderson de Carvalho Santos para a renovação do vínculo contratual que liga ambas as partes pelo período de uma temporada desportiva”, lê-se no comunicado.



Anderson Carvalho chegou ao Santa Clara na temporada 2018/19, proveniente dos russos do Tosno e após passagens pelo Boavista (três temporadas), os brasileiros do Santos e do Penapolense e os japoneses do Vissel Kobe.



O brasileiro de 29 anos esteve arredado de grande parte da presente temporada devido a lesão, tendo regressado aos relvados num jogo frente ao Casa Pia (derrota por 2-1), a 22 de dezembro de 2019, a contar para a Taça da Liga.



Após a lesão, Anderson Carvalho assumiu a titularidade na equipa de João Henriques como o homem mais recuado do meio campo, tendo cumprido oito jogos.



Santa Clara, oitavo classificado com 29 pontos, vai receber o FC Porto, segundo, com 56, na segunda-feira, às 18:30 (locais, menos uma hora em Lisboa) no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores.