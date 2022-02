André Almeida ausente dos convocados do Benfica, Helton Leite regressa

Apesar de não ter sido opção para Nélson Veríssimo, o lateral direito português fez parte os eleitos para a receção vitoriosa ante o Santa Clara (2-1), na última ronda, tal como Mile Svilar, que, para o desafio de sexta-feira, no Estádio no Bessa, foi rendido pelo guardião brasileiro.



Fora das escolhas, mas por lesão, continuam os avançados Haris Seferovic e Rodrigo Pinho, assim como o defesa Lucas Veríssimo.



O Benfica visita o Boavista na sexta-feira, no encontro que abre a 23.ª ronda do campeonato, que tem início marcado para as 20:15, no Estádio do Bessa, com arbitragem de Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.



Os 'encarnados' seguem no terceiro posto, com 50 pontos, e procuram encurtar distâncias de 10 e quatro pontos para o FC Porto e o Sporting, primeiro e segundo colocados, respetivamente, antes de receber o Ajax, na primeira mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões.







Lista de 21 convocados:



- Guarda-redes: Helton Leite e Odysseas.



- Defesas: Morato, Gilberto, Valentino, Vertonghen, Otamendi e Grimaldo.



- Médios: Paulo Bernardo, Diogo Gonçalves, João Mário, Gil Dias, Weigl, Nemanja, Taarabt, Meïte, Everton e Rafa.



- Avançados: Gonçalo Ramos, Yaremchuk e Darwin.