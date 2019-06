RTP Comentários 29 Jun, 2019, 19:30 / atualizado em 29 Jun, 2019, 20:02 | Futebol Nacional

Num ano em que André Almeida foi importante para a reconquista do título do Benfica no futebol nacional, a relação entre jogador e clube foi agora renovada até 2023.





Aos 28 anos, o lateral-direito chegou aos 250 jogos e conquistou o 13.º troféu ao serviço dos "encarnados". Inicialmente criticado por muitos adptos, o esforço e a dedicação do atleta, temporada após temporada, valeram um lugar quase "intocável" na defesa do Benfica, tendo sido um dos mais utilizados na última época.