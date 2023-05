André Clóvis dá vitória ao Académico de Viseu na receção ao Feirense

André Clóvis inaugurou o marcador logo aos sete minutos e decidiu o encontro já nos descontos, aos 90+2, para passar a somar 27 golos na competição, enquanto Oche marcou o tento dos forasteiros, aos 35.



O Académico de Viseu, que passou a somar 53 pontos, garantiu que acabará a prova no quarto lugar, o primeiro que não vale a possibilidade de chegar à I Liga, enquanto o Feirense manteve-se com 43, no oitavo posto.



A primeira oportunidade do jogo foi do Académico de Viseu, aos três minutos, com André Clóvis a cabecear para uma defesa de Arthur Augusto, em resposta a um livre marcado por Welch.



Novamente na sequência de uma bola parada, aos sete minutos, André Clóvis acabou por concretizar e inaugurou o marcador, ao rececionar a bola de Vítor Bruno, após um canto.



O Feirense demorou a reagir, mas, quase meia hora depois de um jogo sem oportunidades, Oche (35 minutos) igualou o marcador, três minutos depois de Janota ter feito a sua primeira defesa.



André Clóvis voltou a criar perigo aos 55 minutos, já na segunda parte, ao tentar cabecear mesmo em frente da linha da baliza, frente ao guarda-redes, mas a bola acabou por quase cair nas mãos de Arthur Augusto.



Depois deste lance, a segunda parte não apresentou grandes oportunidades de golo, por parte de ambas as formações, que se limitaram a alguns remates sem perigo.



Mas, já no tempo de compensação, o Académico de Viseu ganhou um novo fôlego, ao pressionar o Feirense na sua grande área, o que acabou por provocar um canto a seu favor.



André Clóvis repetiu, então, o feito da primeira parte, ao cabecear para o interior da baliza e dar a vitória ao Académico de Viseu, num golo que teve origem em Gautier Ott, acabado de entrar em campo, e que marcou o canto.