Foi através das redes sociais que o emblema lisboeta divulgou a chegada do defesa direito, de 32 anos, que na última temporada disputou 36 encontros oficiais, tendo anotado um golo e duas assistências.Em Portugal, Geraldes vestiu as cores do Desportivo de Chaves, Sporting, Vitória de Setúbal e Belenenses, o último clube luso que representou antes de rumar aos espanhóis do Sporting Gijon em 2018.