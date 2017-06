André Silva é o sexto futebolista português mais caro da história

Lusa 12 Jun, 2017, 16:00 | Futebol Nacional

O jovem internacional `AA`, de 21 anos, passa a ser também o mais caro futebolista luso vendido pelos `dragões`, superando os 30ME que Chelsea e Real Madrid pagaram para levar os centrais Ricardo Carvalho e Pepe, respetivamente.

Para 2017/18, a transferência de André Silva passa para o segundo posto entre os jogadores lusos, `perdendo` apenas para os 50ME (mais 20ME variáveis) que o Manchester City pagou ao Mónaco para contratar Bernardo Silva.

Em termos globais, o jogador formado no Benfica só perde para os `Bola de Ouro` Cristiano Ronaldo e Luís Figo, contratados pelo Real Madrid ao Manchester United (94ME) e ao FC Barcelona (60ME), respetivamente.

No quarto posto, está Rui Costa, pelo qual o AC Milan pagou 42 milhões de euros à Fiorentina, e o quinto é de João Mário, que trocou o Sporting pelo Inter de Milão por 40ME, mais cinco variáveis.

Atrás de André Silva, seguem mais dois jogadores que, como Bernardo Silva, passaram pelo Seixal: Renato Sanches, transferido do Benfica para o Bayern Munique por 35ME, mais 45ME variáveis, e André Gomes, que trocou o Valência por FC Barcelona por 35ME, mais 20ME mediante objetivos.

O `top 10` completa-se com Ricardo Carvalho (do FC Porto para o Chelsea), Danny (do Dínamo Moscovo para o Zenit), Pepe (do FC Porto para o Real Madrid) e Fábio Coentrão (do Benfica para o Real Madrid), todos vendidos por 30 milhões de euros.

Transferências jogadores portugueses:

1. Cristiano Ronaldo, 94ME (do Manchester United para o Real Madrid).

2. Luís Figo, 60ME (do FC Barcelona para o Real Madrid).

3. Bernardo Silva, 50ME + 20ME variáveis (do Mónaco para o Manchester City)

4. Rui Costa, 42ME (da Fiorentina para o AC Milan).

5. João Mário, 40ME + 5ME variáveis (do Sporting para o Inter de Milão)

6. André Silva, 38ME + 2E variáveis (do FC Porto para o AC Milan)

7. Renato Sanches, 35ME + 45ME variáveis (do Benfica para o Bayern Munique).

8. André Gomes, 35ME + 20ME variáveis (do Valência para o FC Barcelona).

9. Ricardo Carvalho, 30ME (do FC Porto para o Chelsea).

. Danny, 30ME (do Dínamo Moscovo para o Zenit).

. Pepe, 30ME (do FC Porto para o Real Madrid).

. Fábio Coentrão, 30ME (do Benfica para o Real Madrid).