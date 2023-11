Antevisão da próxima jornada da I Liga

À 10.ª jornada, quatro dérbis:

- O 9.º dérbi entre Famalicão e Gil Vicente, em Famalicão, quinto consecutivo.

- 13.º dérbi entre o Moreirense e o Vitória SC, em Moreira de Cónegos.

- 23.º dérbi em Vila do Conde entre Rio Ave e Boavista.

- 17.º dérbi entre Sporting e Estrela da Amadora em Alvalade.



Outras curiosidades:

- O regresso do Estrela da Amadora a Alvalade, 14 anos depois.

- O 28.º confronto na Invicta entre o FC Porto e o Estoril.

- O 18.º confronto em Trás-os-Montes entre o Desp. Chaves e o Benfica.

- O 21.º confronto no Minho entre Sp. Braga e Portimonense.

- O 2.º confronto entre Casa Pia e Vizela, com os casapianos como visitados.

- Encontro inédito entre o Farense e o Arouca. Vão-se defrontar finalmente pela 1.ª vez no escalão principal.



O que poderá acontecer nesta jornada:

- O Famalicão voltar a vencer o dérbi frente ao Gil Vicente, 4 anos depois.

- O Moreirense voltar a vencer o dérbi de Guimarães, 6 anos depois.

- O Vitória marcar em Moreira de Cónegos pela 10.ª época consecutiva

- O Boavista voltar a vencer em Vila do Conde, 7 anos depois.

- O Estoril voltar a vencer no Dragão, repetindo 2014, o que seria a segunda vitória dos canarinhos neste estádio.

- O FC Porto vencer em casa o Estoril pela 7.ª época consecutiva.

- O Chaves vencer em casa o Benfica pela 2.ª época consecutiva, o que nunca aconteceu.

- O Estrela voltar a vencer em Alvalade 18 anos depois.

- O Sporting continuar invicto neste campeonato e somar a sua 24.ª jornada consecutiva sem perder.

- O Portimonense voltar a vencer em Braga, 41 anos depois.

- O Sp. Braga vencer em casa o Portimonense pela 9.ª época consecutiva. (Portimonense não pontua em Braga há 34 anos)

- Banza marcar pela 7.ª jornada consecutiva.

- Estoril voltar a vencer fora, 1 ano e 1 mês depois.

- O Casa Pia voltar a vencer em casa, 8 meses depois.

- Arouca voltar a pontuar, 2 meses depois.



Séries "incríveis":

- Aderlan Santos (Rio Ave) joga há 23 jornadas consecutivas na I liga.

- Sérgio Conceição treina consecutivamente na I liga há 213 jornadas.

- Boavista vê cartões amarelos há 87 jornadas consecutivas.

- Sporting marca há 17 jornadas consecutivas.

- Não há um nulo em Alvalade há 3 anos e 4 meses.

- Sporting não perde há 23 jornadas.

- O Estoril não ganha fora há 1 ano e 1 mês.

- O Casa Pia está há 8 meses sem vencer em casa.

- Banza marca há 6 jornadas consecutivas.



Séries em aberto à entrada para a 10.ª jornada:

- Não marca há mais tempo: Estoril – 250 minutos.

- Não sofre golos há mais tempo: FC Porto - 200 minutos.

- Não marca há mais tempo em casa: Casa Pia - 260 minutos.

- Não marca há mais tempo fora: Estoril – 160 minutos.

- Não sofre golos há mais tempo em casa: FC Porto – 140 minutos

- Não sofre golos há mais tempo fora: Moreirense - 180 minutos

- Marca há mais jornadas consecutivas: Sporting – 17 jornadas.

- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Boavista – 13 jornadas.

- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Rio Ave – 8 jornadas.

- Mais jornadas sem empatar: Sporting - 5 jornadas.

- Mais jornadas sem perder: Sporting - 23 jornadas.

- Mais vitórias consecutivas: Sporting - 5 jornadas.

- Mais empates consecutivos: Gil Vicente – 1 jornada.

- Mais derrotas consecutivas: Arouca – 5 jornadas.



Curiosidades:

- 81 jogos até ao momento, 35 vitórias para as equipas visitadas e 29 vitórias para as equipas visitantes (17 empates).

- Foram marcados até ao momento 246 golos (72 de jogadores portugueses).

- Banza (Braga) marca há 6 jornadas seguidas

- Hector (Chaves) e Banza (Braga) são os melhores marcadores do campeonato com 7 golos.

- O resultado mais repetido – 1-0 (15 vezes)

- Já foram mostrados 35 cartões vermelhos

- Foram assinalados 28 penáltis (22 convertidos e 6 falhados)

- Estádio com mais golos – Barcelos - 26 golos.

- Estádio com menos golos – Famalicão - 6 golos.

- Portimonense, a única equipa algarvia que continua sem golos marcados por jogadores suplentes