Antigo central brasileiro Moisés é o novo treinador dos juniores do Braga

Moisés, de 40 anos, jogou no Sporting de Braga durante duas épocas e meia (antes de uma temporada no Boavista) e estreia-se como treinador nos sub-19 ‘arsenalistas'.



O antigo central sucede no cargo ao também ele ex-central bracarense Artur Jorge, que assume o comando da equipa de sub-23 (substituindo José Carvalho Araújo, que saiu do clube).



"Conhecedor da mística e filosofia do clube, Moisés reflete mais uma aposta do Sporting de Braga em contar na sua estrutura com experiência da ‘prata da casa'", pode ler-se numa nota no sítio oficial dos bracarenses.



Recorde-se que há outros ex-jogadores do Sporting de Braga que são agora treinadores em várias das suas equipas, desde logo Custódio Castro na equipa principal.



Paulo Jorge, outro antigo central, é adjunto na equipa principal, Artur Jorge orienta os sub-23 e João Cardoso, médio das décadas de 70 e 80 do século passado, é adjunto nesta equipa.