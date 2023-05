Antigos jogadores de futebol com acesso direto à carreira de árbitro

O protocolo, assinado pelo Conselho de Arbitragem da FPF e pelo Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol, no Campus do Jogador, em Odivelas, apenas prevê a frequência de uma ação de formação com a duração de 20 horas.



O Conselho de Arbitragem utilizará as instalações da Academia do jogador para treino e formação dos árbitros, comprometendo-se a disponibilizar árbitros jovens para participar em eventos organizados pelo Sindicato, refere ainda o protocolo.



Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem, considerou o acordo "interessante para as duas partes".



"Por um lado, passamos a contar com mais uma forma de combater a falta de árbitros no futebol português, ajudando de uma forma direta as Associações Distritais e Regionais, que passam a contar com mais árbitros para as suas competições, e, por outro lado, os antigos jogadores terão mais uma saída profissional, que lhes permitirá continuarem ligados ao futebol", disse.



O presidente do Sindicato de Jogadores, Joaquim Evangelista, destacou o "compromisso com a profissão de árbitro de futebol, que carece de mais pessoas interessadas em fazer carreira e fortalecer os quadros nacionais", bem como o "apoio à transição de carreira para os jogadores, cheia de desafios e, nalgumas áreas dentro do desporto, com uma procura claramente superior às ofertas de emprego".