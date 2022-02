António Miguel Cardoso quer reduzir plantel do Vitória

egundo nome mais votado nas eleições de 20 de julho de 2019, atrás do atual presidente, Miguel Pinto Lisboa, o empresário de 45 anos lidera uma candidatura que, segundo o programa apresentado na quarta-feira, ambiciona a constituição de equipas de futebol com “total independência de interesses de agentes” e menos elementos – o treinador Pepa utilizou até agora, na presente época, 27 elementos.



Ainda segundo o documento, a equipa candidata aos órgãos sociais vitorianos considera que o clube deve apostar em jogadores “conhecedores da realidade do futebol português” a “baixo custo”, da I Liga à Liga 3, ou em “parcerias com clubes internacionais de referência” para obter “talento” que desperdiçam.



À semelhança do que já dissera na apresentação da sua candidatura, em 5 de fevereiro, António Miguel Cardoso defende o “controlo da massa salarial do futebol profissional” segundo “as regras do ‘fair-play’ financeiro recomendadas pela UEFA”, sem abdicar das “ambições desportivas”, nomeadamente na Taça de Portugal e na Taça da Liga, competições que devem ser priorizadas para “aumentar o palmarés” do emblema minhoto.



A lista A tenciona ainda contar com mais praticantes nos escalões de formação e “reforçar a aposta no futebol feminino”, ao mesmo tempo que promete uma “almofada financeira para os compromissos imediatos” de uma SAD que terminou a época de 2020/21 com um resultado líquido negativo de 8,2 milhões de euros e um passivo de 61,7 milhões.



O programa menciona ainda a realização de “uma auditoria às contas da SAD” no primeiro ano do mandato, em caso de eleição, a promessa de apresentar os relatórios e contas da SAD nas assembleias-gerais do clube e a prestação de informação relativa a transferências de jogadores, para além da criação de “maior envolvência com o tecido empresarial da região”.



A candidatura de António Miguel Cardoso promete ainda avaliar a criação da nova academia de futebol do Vitória e a reformulação do Estádio D. Afonso Henriques, ponderando realizar um estudo para a abertura de novos camarotes, melhorar os camarotes que já existem, disponibilizar visitas guiadas ao anfiteatro e criar um museu interativo.



A lista A, encabeçada por António Miguel Cardoso, vai concorrer com a lista B, liderada por Alex Costa, e com a lista C, encabeçada por Miguel Pinto Lisboa, presidente em exercício desde 2019, nas eleições agendadas para 5 de março, que vão definir os órgãos sociais para o triénio 2022-2025.