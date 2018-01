António Salvador acusa Bruno de Carvalho de querer dividir G15

Lusa 11 Jan, 2018, 20:21 / atualizado em 11 Jan, 2018, 20:21 | Futebol Nacional

No final da reunião em Fátima, que juntou 16 clubes da Liga de futebol - incluindo representantes do Sporting, Benfica e FC Porto - e o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para discutir o videoárbitro -, António Salvador acusou Bruno de Carvalho de ser o "realizador de um filme que só ele está a ver".



A questão surgiu na sequência de afirmações de Bruno de Carvalho, que defende ser António Salvador um "testa-de-ferro" do Benfica no G15.



"O dr. Bruno de Carvalho foi, há dias, num famoso filme, um ator, quando divulgou que iria ter um filho. Com isto está a querer ser realizador de um filme que só ele está a ver".



Para o presidente do Sporting de Braga, o líder dos 'leões' quer "dividir este grupo de trabalho", mas "nunca vai conseguir, porque o G15 trabalha pela sua cabeça, tem as ideias entre todos os clubes e não é o presidente do Braga, nem o do Marítimo, nem o do Belenenses que definem as questões com o presidente do Benfica por trás".



"Esse realizador, que fez esse filme, terá de realizar um filme muito melhor, para que possa dividir e reinar sozinho", atirou António Salvador.



Em Fátima, o responsável do Braga negou ainda divisões entre os clubes que compõem o G15 e os 'grandes'.



"Obviamente não há tensão. Este grupo de clubes reuniu-se porque quer melhorar o estado do futebol. Está mais unido do que nunca. A prova está que conversámos com todos e vimos que os clubes estão todos do mesmo lado e querem o melhor para o futebol português", afirmou.



Também Carlos Pereira, presidente do Marítimo, recusou que haja desentendimentos: "A resposta está dada na resposta dos três clubes que não têm comparecido (ao G15). Hoje juntaram-se porque têm interesse na melhoria do futebol português".