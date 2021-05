António Salvador candidato a novo mandato no Braga

A grande novidade do seu programa eleitoral foi a revelação da intenção de fazer voltar a jogar no Estádio 1.º de Maio a equipa principal de futebol, cerca de 18 anos depois de ter mudado para o Estádio Municipal de Braga, construído no âmbito do Euro2004.António Salvador revelou ter apresentado à Câmara Municipal de Braga, a 15 de dezembro de 2020, uma proposta de projeto de requalificação do estádio, inaugurado em 1950 e em franco processo de degradação, que tem sido utilizado nos últimos tempos apenas pela equipa feminina de futebol.O dirigente afirmou que o atual estádio "não serve para os adeptos e é um entrave para o crescimento do Sporting de Braga porque não foi construído para a vertente desportiva e para a emoção do que é um jogo de futebol, foi construído para ganhar prémios de arquitetura", disse, na cerimónia de apresentação da sua recandidatura., assumido pelo clube.A autarquia de Braga, proprietária do estádio, já afirmou rejeitar a proposta apresentada pelo clube.No futebol, António Salvador destacou a vontade de, no próximo mandato, "".





A equipa apresentada







Sob o lema "Este é o nosso Braga", António Salvador apresenta uma direção ligeiramente renovada, com as entradas para vice-presidentes de Hugo Vieira, Joel Pereira e Cláudio Couto.José Manuel Fernandes e Gaspar Vieira de Castro mantêm-se na presidência da mesa da Assembleia-Geral e do Conselho Fiscal, respetivamente, surgindo Luís Machado, antigo presidente da direção na década de 90 no século passado, como líder do Conselho Geral, órgão consultivo dos ‘arsenalistas'.As eleições de há quatro anos foram as mais concorridas de sempre do Sporting de Braga, com 3.700 sócios a votar, tendo António Salvador vencido com 66,3% dos votos, contra 32,5% de António Pedro Peixoto.

Na sexta-feira, o ato eleitoral decorrerá no Fórum Braga, entre as 10h00 e as 22h00.