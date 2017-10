António Salvador defende afinações no vídeo-árbitro

Mário Aleixo - RTP 25 Out, 2017, 09:58 / atualizado em 25 Out, 2017, 09:58 | Futebol Nacional

Apesar dos lances polémicos ocorridos na fase em que o sistema ficou inoperacional o CD entende que não existe relevância disciplinar para atuar.



A questão do vídeo-árbitro é sensível mas apesar de já ter sido prejudicado António Salvador presidente do Sp. Braga diz que é preciso tempo e afinação para não existir tanto ruído e concretizou: “O SC Braga já sofreu com o sistema. Há situações a corrigir e a analisar. É uma ferramenta nova e é preciso afiná-la”.





O dirigente não gostou do pré-aviso de greve dos árbitros para os jogos da Taça da Liga mas também reconheceu que não é problema dos clubes, embora seja prejudicial: “Não é bom para o futebol, para a classe, e deveria ter havido diálogo para que não se chegasse a este ponto”.O presidente do Sp. Braga abordou estas questões, que estão no topo da atualidade do futebol português, à margem da apresentação do cartão de saúde do clube.