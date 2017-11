António Salvador diz que não devolve João Carlos Teixeira ao FC Porto

Lusa 29 Nov, 2017, 14:17 | Futebol Nacional

No decurso da proposta apresentada pelo clube minhoto G15 de colocar um fim aos empréstimos de jogadores, o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, sugeriu a António Salvador a devolução de João Carlos Teixeira já em janeiro.

"Percebo a graça de Jorge Nuno Pinto da Costa, mas de todo, não vou devolver, por duas razões: estamos muito satisfeitos com o jogador e porque o João Teixeira não gostará muito de regressar em janeiro ao FC Porto", disse.

Segundo o presidente dos minhotos, João Carlos Teixeira foi oferecido ao Sporting de Braga pelo seu representante.

"Nunca falei com o presidente do FC Porto para essa negociação. O jogador, praticamente, não foi utilizado no FC Porto na época passada e, como tal, foi-nos oferecido. Sempre disse ao seu representante que só podia vir em definitivo e isso sempre foi combinado com o FC Porto, mas no último dia das inscrições, o FC Porto dá o dito por não dito e diz que o jogador tem que vir emprestado", recordou.

Como "a lei o permite, o Braga trouxe o jogador emprestado porque o queria muito".

"Já tínhamos falado com o João Carlos Teixeira, ele demonstrou uma vontade enorme em vir, mas se já existisse a lei que queremos aprovar, de não haver empréstimos, certamente que o jogador estava no Braga em definitivo", disse.

António Salvador falava à margem da apresentação da campanha de reconstrução e reflorestação do centro de solidariedade Projeto Homem, em Braga, centro de apoio a toxicodependentes afetado pelo incêndio de 15 de outubro.