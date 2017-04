António Salvador quer Sp Braga campeão

Lusa 10 Abr, 2017, 21:00 / atualizado em 11 Abr, 2017, 08:55 | Futebol Nacional

O presidente dos minhotos, que discursava na apresentação da sua recandidatura à liderança do clube, "admitiu que esta tem sido uma época difícil e dura", mas esse reconhecimento "não basta".



No final, questionado sobre a continuidade de Jorge Simão na próxima época respondeu: "tem contrato por mais um ano e esperemos que seja cumprido".



O programa de António Salvador assenta em três pilares - ambição, mobilização e inovação - e o dirigente frisou "a ambição de ser, ainda neste centenário, campeão nacional", momento mais aplaudido da sessão que decorreu no salão medieval da reitoria da Universidade do Minho.





"Quero o nosso Braga campeão nacional, quero voltar a conquistar a Taça de Portugal e quero manter o Braga como terceira equipa portuguesa no ‘ranking’ das competições europeias", reforçou.António Salvador, presidente desde 2003, desejou ainda "garantir a presença em todas as temporadas nas provas da UEFA", assim como "encurtar distâncias para o topo e entrar na discussão dos lugares cimeiros" e "conquistar taças nacionais".A consolidação da equipa B como rampa de lançamento para os melhores jogadores, ter um mínimo de 50 jogadores da formação a atingir as equipas profissionais e ser o clube dominador a nível nacional no futebol feminino são outros dos objetivos de um programa com mais de 50 medidas.O presidente da comissão de honra e reitor da Universidade do Minho, António Cunha, disse estar "em causa muito mais do que a eleição de um presidente de um clube que joga na I Liga de futebol: está um projeto de afirmação de uma região, com ambição que extravasa as fronteiras de um clube desportivo, como é exemplo a futura cidade desportiva do Sporting de Braga".Salvador anunciou a nomeação do conselho cultural e social, cujo presidente será Jorge Sequeira, e de uma comissão do centenário, que ficará responsável pelas comemorações dos 100 anos do clube, em 2021.O candidato disse querer fazer crescer o número de sócios e saudou a candidatura concorrente, protagonizada pelo antigo atleta do clube António Pedro Peixoto, prometendo uma campanha "sem insultos ou ofensas pessoais".Nota para a presença dos capitães da equipa de futebol Alan, Artur Jorge, Wilson Eduardo, Rui Fonte e Pedro Santos.De entre uma lista de 150 pessoas, integram a comissão de honra os antigos jogadores do clube Éder, João Vieira Pinto, José Nuno Azevedo, Karoglan, Nuno Gomes, Vandinho, Custódio ou Barroso, tal como os ex-técnicos Paulo Fonseca e Carlos Carvalhal ou personalidades como o arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga.As eleições do Sporting de Braga estão marcadas para 27 de maio.