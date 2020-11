António Silva Campos reeleito presidente do Rio Ave

Num ato eleitoral em que apenas uma lista se apresentou a sufrágio, participaram 665 associados, tendo 650 mostrado favoráveis à continuidade de António Silva Campos, com 10 votos brancos e cinco nulos.



"É uma enorme satisfação ver o reconhecimento de todo o trabalho que foi feito por esta direção nos últimos 12 anos. Só posso agradecer esta manifestação de carinho dos sócios, sobretudo num momento de pandemia, em que não é fácil as pessoas deslocarem-se para virem votar", disse António Silva Campos à Agência Lusa.



Para este novo mandato, o dirigente traçou com objetivos principais "a conclusão das obras do estádio, manter a equipa num patamar dos lugares europeus e aumentar o número de sócios", embora falando, também, no desejo de conquistar um troféu a nível nacional.



"É um desafio cada vez mais difícil, porque as equipas estão cada vez mais fortes, mas o nosso sonho é conquistar uma taça. Já estivemos nas finais e faltou-nos um pouco de sorte, mas penso que está ao nosso alcance. Tudo vamos fazer para a ganhar", prometeu o dirigente vila-condense.



António Silva Campos confessou que esteve "indeciso" se avançaria com esta recandidatura a um novo mandato, e não se comprometeu a continuar depois de cumprir os próximos três anos.



"Doze anos a liderar o clube é muito, mas senti coragem dos meus colegas de direção em cumprirmos o objetivo de terminar esta obra no estádio. Daqui a três anos logo veremos, mas, se conseguir concluir o que prometemos, serei um homem realizado", partilhou o líder do Rio Ave.



Apesar dos objetivos, António Silva Campos antevê um mandato com muitas dificuldades, vincadas pelas contingências da pandemia de covid-19.



"Sentimos a falta de receitas e que nesta fase é muito difícil fazer negócios com os nossos ativos. Ter saído nesta fase iria causar muitas dificuldades em que quisesse assumir o clube. Felizmente senti muito carinho dos sócios e simpatizantes para juntos superarmos o que aí vem", concluiu António Silva Campos.