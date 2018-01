António Simões desvaloriza atraso pontual do Benfica

Mário Aleixo - RTP 04 Jan, 2018, 12:20 / atualizado em 04 Jan, 2018, 12:20 | Futebol Nacional

Através da conta de twitter para a imprensa, os encarnados apontaram o dedo à atuação de Hugo Miguel, publicando as imagens dos lances em questão com citações da conferência de imprensa de Rui Vitória após o jogo.



E vão mais longe fazendo referência a Hernâni Fernandes para criticar a arbitragem de Hugo Miguel. O Benfica voltou a recordar as funções do ex-assistente de Hugo Miguel, Hernâni Fernandes, no Sporting.



"Hernâni Fernandes, atual quadro do Sporting Clube de Portugal, ex-assistente de Hugo Miguel e ex-observador, atualmente sob investigação do Ministério Público por ameaças e coação a árbitros, poderá explicar o fenómeno sobrenatural de se errar tantas vezes para o mesmo lado", surge escrito pelos encarnados.



Hernâni Fernandes desempenha desde agosto de 2017 a função de assessor na área de arbitragem no Sporting.



Sobre o jogo António Simões gostou do que viu, um Benfica superior ao rival e com condições de continuar a lutar pelo titulo.



Apesar dos cinco pontos de diferença para o primeiro lugar o Benfica não deve agarrar-se a exemplos de épocas anteriores e ganhar todos os jogos que fizer.





O calendário não é fácil. O Benfica tem duas saídas consecutivas a Moreira de Cónegos e Braga. António Simões olha em particular para esta deslocação à cidade dos arcebispos onde a equipa da Luz não pode falhar.